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У Шотландії собаки-терапевти лікуватимуть пасажирів з аерофобією

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Чотирилапі улюбленці допомагатимуть пасажирам - фото 1
Чотирилапі улюбленці допомагатимуть пасажирам

З 4 травня чотирнадцять собак почнуть роботу з пасажирами і персоналом аеропорту Абердіна, щоб допомогти їм впоратися з хвилюванням під час польоту.

"Собача бригада" складається з 14 членів, включаючи трьох золотих ретриверів, двох німецьких вівчарок, двох біглів, леонбергера та мопса. Тварини, одягнені у жакети та бандани, працюватимуть з людьми як перед, так і за зоною паспортного контролю.

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Спеціально навчені терапевтичні собаки давно використовуються у лікарнях і школах, проте, в британському аеропорту така практика застосовується вперше. Всі чотирилапі та їхні власники пройшли ретельну підготовку та перевірку для роботи в різних умовах. Цуцики звикли до того, що їх постійно гладять, вони намагаються привертати увагу й активно взаємодіють з пасажирами та персоналом.

Погладжування собаки або іншого домашнього вихованця уповільнює серцебиття і знижує кров'яний тиск, заспокоюючи тих, хто переживає під час подорожей.

Собаки будуть допомагати людям бороти аерофобію - фото 325257
Собаки будуть допомагати людям бороти аерофобію

Нові співробітники аеропорту будуть виходити на роботу парами, по дві години один раз на тиждень. Персонал планує тримати всіх клієнтів у курсі, які собаки відвідають аеропорт і коли.

Менеджер Фрейзер Бейн говорить, що в Абердіні раді стати першим аеропортом Великобританії, який запропонував цю послугу. Тут визнають користь собачої терапії не тільки для відвідувачів, але і для співробітників.

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Джерело: Independent
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