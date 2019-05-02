У Шотландії собаки-терапевти лікуватимуть пасажирів з аерофобією

З 4 травня чотирнадцять собак почнуть роботу з пасажирами і персоналом аеропорту Абердіна, щоб допомогти їм впоратися з хвилюванням під час польоту.

"Собача бригада" складається з 14 членів, включаючи трьох золотих ретриверів, двох німецьких вівчарок, двох біглів, леонбергера та мопса. Тварини, одягнені у жакети та бандани, працюватимуть з людьми як перед, так і за зоною паспортного контролю.

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Спеціально навчені терапевтичні собаки давно використовуються у лікарнях і школах, проте, в британському аеропорту така практика застосовується вперше. Всі чотирилапі та їхні власники пройшли ретельну підготовку та перевірку для роботи в різних умовах. Цуцики звикли до того, що їх постійно гладять, вони намагаються привертати увагу й активно взаємодіють з пасажирами та персоналом.

Погладжування собаки або іншого домашнього вихованця уповільнює серцебиття і знижує кров'яний тиск, заспокоюючи тих, хто переживає під час подорожей.

Собаки будуть допомагати людям бороти аерофобію

Нові співробітники аеропорту будуть виходити на роботу парами, по дві години один раз на тиждень. Персонал планує тримати всіх клієнтів у курсі, які собаки відвідають аеропорт і коли.

Менеджер Фрейзер Бейн говорить, що в Абердіні раді стати першим аеропортом Великобританії, який запропонував цю послугу. Тут визнають користь собачої терапії не тільки для відвідувачів, але і для співробітників.

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