До британського чарту потрапила пісня диких птахів

Цього тижня до британського пісенного чарту, крім Stormzy, Тейлор Свіфт, Біллі Айліш, Lil Nas X та інших цілком звичних виконавців, потрапив трек під назвою "Нехай природа заспіває", автором якого стало Королівське товариство захисту птахів. На записі просто звучить спів пернатих.

Таким чином Королівське товариство захисту птахів вирішило привернути увагу до проблем зникнення пернатих.

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У композиції звучать голоси 25 різних птахів, серед яких – чорні дрозди, малинівки, дятли та інших. Крім звуків у треку є цікавий відеоряд, де за допомогою рук, світла та тіні зображуються птиці.

У ролику повідомляється, що починаючи з 1966 року у Великобританії зникло понад 40 мільйонів птахів. За словами директора з охорони навколишнього середовища Королівського товариства захисту птахів, композицію вже завантажили та прослухали тисячі осіб, а це означає, що ще не пізно врятувати птахів від вимирання та відновити їхню популяцію. І перші кроки в цю сторону вже зроблені!

Пропонуємо вам послухати цю композицію:

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