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У Шотландії продають шикарний величезний замок за 1 євро

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Особняк - фото 1
Особняк / thescottishsun

На аукціоні National Property Auctions за один євро продають двоповерховий особняк в шотландському місті Арброт (біля узбережжя Північного моря).

Будинок в неоготичному стилі побудований для сім'ї Корсар ще в XIX столітті і зараз він в аварійному стані. За умовами угоди новий власник зобов'язується провести повну реконструкцію будівлі.

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Перед Другою світовою війною в особняку був готель, а під час бойових дій дитячий будинок. З того часу котедж прийшов в занепад і значиться в списку історико-культурної спадщини, що під загрозою руйнування.

Раніше передбачалося, що новий власник, який викупить будівлю, зможе реконструювати його під житловий комплекс з шістьма квартирами в основному корпусі і отримає право будівництва п'яти окремих будинків. Однак термін дії дозволу на такий варіант пристосування аварійного будинку вже закінчився.

У Шотландії продають шикарний величезний замок за 1 євро - фото 412209

У Шотландії продають шикарний величезний замок за 1 євро - фото 412210

У Шотландії продають шикарний величезний замок за 1 євро - фото 412211

У Шотландії продають шикарний величезний замок за 1 євро - фото 412212

У Шотландії продають шикарний величезний замок за 1 євро - фото 412213

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Джерело: thescottishsun
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