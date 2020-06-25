У Шотландії продають шикарний величезний замок за 1 євро

На аукціоні National Property Auctions за один євро продають двоповерховий особняк в шотландському місті Арброт (біля узбережжя Північного моря).

Будинок в неоготичному стилі побудований для сім'ї Корсар ще в XIX столітті і зараз він в аварійному стані. За умовами угоди новий власник зобов'язується провести повну реконструкцію будівлі.

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Перед Другою світовою війною в особняку був готель, а під час бойових дій дитячий будинок. З того часу котедж прийшов в занепад і значиться в списку історико-культурної спадщини, що під загрозою руйнування.

Раніше передбачалося, що новий власник, який викупить будівлю, зможе реконструювати його під житловий комплекс з шістьма квартирами в основному корпусі і отримає право будівництва п'яти окремих будинків. Однак термін дії дозволу на такий варіант пристосування аварійного будинку вже закінчився.

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