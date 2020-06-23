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Квітучі помешкання Лондона, які приковують погляд (фото)

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Яскраві будинки Лондона - фото 1
Яскраві будинки Лондона / instagram.com/thedoorsofldn

Чи помічали ви коли-небудь такі красиві вхідні двері, які хотілося б сфотографувати? Ця дівчина кинула собі такий виклик, і тепер від її робіт важко відвести погляд. А все через розкішні квітучі помешкання лондонців.

Белла Фоксвел активно розвиває профіль в соцмережі Instagram під назвою The Doors of London (Двері Лондона), за яким сьогодні стежать понад 71 тисячу користувачів. А все тому, що помешкання у столиці Великобританії нагадують кадри з ретро фільмів.

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Яскраві фасади, колоритні двері та багато квітів – ці фото надихають прикрасити і власну домівку:

Квітучі помешкання Лондона, які приковують погляд (фото) - фото 411721

Квітучі помешкання Лондона, які приковують погляд (фото) - фото 411722

Квітучі помешкання Лондона, які приковують погляд (фото) - фото 411723

Квітучі помешкання Лондона, які приковують погляд (фото) - фото 411724

Квітучі помешкання Лондона, які приковують погляд (фото) - фото 411725

Квітучі помешкання Лондона, які приковують погляд (фото) - фото 411726

Квітучі помешкання Лондона, які приковують погляд (фото) - фото 411727

Квітучі помешкання Лондона, які приковують погляд (фото) - фото 411729

Квітучі помешкання Лондона, які приковують погляд (фото) - фото 411730

Квітучі помешкання Лондона, які приковують погляд (фото) - фото 411728

Квітучі помешкання Лондона, які приковують погляд (фото) - фото 411731

Квітучі помешкання Лондона, які приковують погляд (фото) - фото 411732

Квітучі помешкання Лондона, які приковують погляд (фото) - фото 411733

Квітучі помешкання Лондона, які приковують погляд (фото) - фото 411734

Квітучі помешкання Лондона, які приковують погляд (фото) - фото 411735

Квітучі помешкання Лондона, які приковують погляд (фото) - фото 411736

Квітучі помешкання Лондона, які приковують погляд (фото) - фото 411737

Квітучі помешкання Лондона, які приковують погляд (фото) - фото 411738

Квітучі помешкання Лондона, які приковують погляд (фото) - фото 411739

Квітучі помешкання Лондона, які приковують погляд (фото) - фото 411740

Квітучі помешкання Лондона, які приковують погляд (фото) - фото 411741

Квітучі помешкання Лондона, які приковують погляд (фото) - фото 411742

Квітучі помешкання Лондона, які приковують погляд (фото) - фото 411743

Квітучі помешкання Лондона, які приковують погляд (фото) - фото 411744

Квітучі помешкання Лондона, які приковують погляд (фото) - фото 411745

Квітучі помешкання Лондона, які приковують погляд (фото) - фото 411746

Квітучі помешкання Лондона, які приковують погляд (фото) - фото 411747

Джерело всіх фото: instagram.com/thedoorsofldn

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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