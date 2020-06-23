Квітучі помешкання Лондона, які приковують погляд (фото)

Чи помічали ви коли-небудь такі красиві вхідні двері, які хотілося б сфотографувати? Ця дівчина кинула собі такий виклик, і тепер від її робіт важко відвести погляд. А все через розкішні квітучі помешкання лондонців.

Белла Фоксвел активно розвиває профіль в соцмережі Instagram під назвою The Doors of London (Двері Лондона), за яким сьогодні стежать понад 71 тисячу користувачів. А все тому, що помешкання у столиці Великобританії нагадують кадри з ретро фільмів.

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Яскраві фасади, колоритні двері та багато квітів – ці фото надихають прикрасити і власну домівку:

Джерело всіх фото: instagram.com/thedoorsofldn

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