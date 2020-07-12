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У Шотландії продають острів за ціною квартири

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Безлюдний острів Inchconnachan - фото 1
Безлюдний острів Inchconnachan / metro

У Шотландії виставили на продаж острів за ціною нерухомості в Лондоні. Покупець отримає в розпорядження сорок два гектари безлюдної території.

Безлюдний острів під назвою Inchconnachan продають за 500 тисяч фунтів стерлінгів. Видання відзначає, що в стільки ж може обійтися квартира в Лондоні. Острів площею 42 гектари розташовується посеред озера Лох-Ломонд. Він покритий густою рослинністю і є нежилим впродовж останніх 20 років.

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Дістатися до нього можна тільки на човні. На острові розташований дерев'яний будинок, побудований у 1920-х роках. Його дозволено знести, а також видано дозвіл на будівництво будинку з п'ятьма спальнями.

Нові мешканці також зможуть зробити станцію для човнів, пірс і збудувати додаткову хатину.

У Шотландії продають острів за ціною квартири - фото 415401

У Шотландії продають острів за ціною квартири - фото 415402

У Шотландії продають острів за ціною квартири - фото 415403

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Джерело: metro
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