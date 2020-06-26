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У Шотландії продається готичний замок лише за 1 фунт

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У Шотландії продається готичний замок лише за 1 фунт - фото 1

У шотландському місті Арброт продають двоповерховий готичний особняк під назвою В'язи. Замок можна придбати за смішну ціну – всього лише один фунт стерлінгів. Однак є одна заковика.

Так, охочих придбати В'язи не так вже й багато, оскільки майбутньому власникові доведеться вкласти в його реконструкцію достатньо коштів.

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Особняк є у списку архітектурних об'єктів, що перебувають під загрозою руйнування, тому аукціоністи просять потенційних клієнтів спочатку тверезо оцінити свої можливості.

Продаж будинку стартує 17 липня. Експерти сподіваються, що нові власники зможуть повернути маєтку колишню пишноту. Замок був побудований у XIX столітті сім'єю Корсар. До Другої світової війни там розташовувався готель, потім – дитячий будинок.

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У Шотландії продається готичний замок лише за 1 фунт - фото 412393

У Шотландії продається готичний замок лише за 1 фунт - фото 412394

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Джерело: thescottishsun
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