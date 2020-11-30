У Шотландії побачили рідкісну білку-альбіноса

Зафіксувати на камеру білосніжну білку вдалося 51-річному розробнику програмного забезпечення з Единбурга Річарду Воу. Тварина регулярно з'являється у дворі будинку Воу ось уже чотири роки. Чоловік назвав білку Лексі й іноді підгодовує її горіхами.

Гарантуємо, що таких білок ви точно ще не бачили! А сам чоловік розповів, як йому вдалося зробити кадри білки-альбіноса.

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Цього разу я збирався по магазинах, а вона бігала двором. На щастя, у мене була з собою камера. Здається, вона була в гарному настрої та позувала для декількох фотографій. Зазвичай я бачу її пару раз на тиждень, хоча іноді вона зникає на тиждень-другий. Завжди приємно бачити, коли вона повертається, – розповів Річард.

За його словами, білка добре ладнає з іншими тваринами, але дає відсіч, коли хтось проявляє агресію. "Вона досить нахабна, іноді просто тікає, кинувши пару зухвалих поглядів, а іноді наче позує для фотографій", – поділився шотландець.

Білки-альбіноси – надзвичайно рідкісне явище. Імовірність народження такої тварини становить приблизно 1 на 100 000. Вважається, що у всій Великій Британії має мешкати не більше як 50 таких гризунів.

Зазначимо, альбінізм – генетичне захворювання, яке знижує кількість меланіну в організмі, роблячи шкіру та хутро білими. Це може значно знизити шанси тварини на виживання у дикій природі. Причому не тільки через інших хижаків: звіра легко можуть вистежити та вбити браконьєри.

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