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Кіт з незадоволеною мордою знайшов собі нову сім'ю і став зіркою мережі: фото

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Кіт з незадоволеною мордою знайшов собі нову сім'ю і став зіркою мережі: фото - фото 1

Кіт Альберт з незадоволеною і нервовою мордочкою став новою зіркою Instagram. Цікаво, що спочатку пухнастик повинен був стати виставковим котом, але не склалося. Найімовірніше, через його особливість. Колишні власники вирішили віддати його до притулку.

Минуло не так багато часу, і Альберт знайшов собі нових власників – сімейство Майкла і Сьюзан Сінглтон. Вони забрали кота до себе і назвали його на честь Ейнштейна.

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Як з'ясувалося, такий вираз морди у Альберта через Resting Bitch Face – "синдром стервозного обличчя", стану, при якому спокійне, безпристрасне обличчя виглядає роздратованим.

У вихованця навіть з'явився свій Instagram-аккаунт – зараз у нього понад 300 тисяч підписників. Альберт нарешті повністю щасливий. Як виявилося, він вміє бути ніжним і грайливим.

Кіт з незадоволеною мордою знайшов собі нову сім'ю і став зіркою мережі: фото - фото 437218

Кіт з незадоволеною мордою знайшов собі нову сім'ю і став зіркою мережі: фото - фото 437219

Кіт з незадоволеною мордою знайшов собі нову сім'ю і став зіркою мережі: фото - фото 437220

Кіт з незадоволеною мордою знайшов собі нову сім'ю і став зіркою мережі: фото - фото 437221

Кіт з незадоволеною мордою знайшов собі нову сім'ю і став зіркою мережі: фото - фото 437222

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