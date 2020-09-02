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У Шотландії на морські фотопастки вдалося зняти гігантських акул

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Спостереження за акалуми біля узбережжя Шотландії - фото 1
Спостереження за акалуми біля узбережжя Шотландії / vox

Компанія NatureScot спільно з Океанографічним інститутом Вудс-Хоул (WHOI), групою Sky Ocean Rescue та Університетом Ексетера провели спостереження у водах західного узбережжя Шотландії.

За інформацією, камеру встановили на судні, яке було пришвартоване до шотландського узбережжя, куди акули мігрують з акваторії західної Африки. За отриманими кадрами вчені зробили висновки, що хижаки довгий час проводили біля дна і нічого не їли.

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Доктор Сюзанн Хендерсон з NatureScot також зазначила, що на цей раз вченим не пощастило зафіксувати на камеру їхню шлюбну поведінку, однак новаторське дослідження в будь-якому випадку пролило більше світла на життя цих вражаючих риб.

У Шотландії на морські фотопастки вдалося зняти гігантських акул - фото 423309

У Шотландії на морські фотопастки вдалося зняти гігантських акул - фото 423310

У Шотландії на морські фотопастки вдалося зняти гігантських акул - фото 423311

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Джерело: bbc
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