Акула-людоїд вчепилася у човен і відкусила шматок гвинта: відео не для слабкодухих

В Австралії біла акула кинулася на човен і потрапила на відео. Рибалка завадив хижакові поїдати тушу кита.

На вихідних австралієць Дін Батлер вирішив порибалити у водах поблизу міста Форстер, штат Новий Південний Уельс. Під час плавання чоловік бачив на поверхні води тушу кита. Він зауважив, що її вже поїдають десятки акул.

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Рибалка вирішив зняти те, що відбувається на відео. У цей момент велика біла акула, яких ще називають акулами-людоїдами, почали кружляти навколо човна. Потім риба кинулася на корму човна і відкусила шматок гвинта. Батлер зазначив, що ніколи такого не бачив і зрадів, що інцидент стався не вночі.

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