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Холостячка

У школі та після: перевтілення цієї дівчини захопило Reddit

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У школі та після: перевтілення цієї дівчини захопило Reddit - фото 1

Дівчина показала, як сильно змінилась зі шкільного віку, і це перевтілення викликає справжній захват. Всього за кілька років головна героїня кардинально змінила образ і тепер надихає мережу.

Сьогодні люди доволі легко можуть змінити свою зовнішність завдяки спорту, правильному харчуванню, салонам краси і навіть пластиці. Але користувачка Reddit під ніком Dumbbelle зуміла здивувати інших перевтіленням зі школи.

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Під час навчання дівчина була неформалкою, тож встигла приміряти образ і готів, і панків, і емо. Звісно ж. не обійшлось без яскравого волосся та макіяжу. Зараз же головна героїня не надто розуміє, чому тоді їй це подобалось. Але не це здивувало Reddit, а фото з сьогодення. Здається, тепер у всіх школярів, які не надто задоволені своєю зовнішністю, з'явилась надія, адже з неформала Dumbbelle стала розкішною дорослою жінкою.

Dumbbelle - фото 434497
Dumbbelle
Dumbbelle - фото 434498
Dumbbelle

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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