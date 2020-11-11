У школі та після: перевтілення цієї дівчини захопило Reddit

Дівчина показала, як сильно змінилась зі шкільного віку, і це перевтілення викликає справжній захват. Всього за кілька років головна героїня кардинально змінила образ і тепер надихає мережу.

Сьогодні люди доволі легко можуть змінити свою зовнішність завдяки спорту, правильному харчуванню, салонам краси і навіть пластиці. Але користувачка Reddit під ніком Dumbbelle зуміла здивувати інших перевтіленням зі школи.

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Під час навчання дівчина була неформалкою, тож встигла приміряти образ і готів, і панків, і емо. Звісно ж. не обійшлось без яскравого волосся та макіяжу. Зараз же головна героїня не надто розуміє, чому тоді їй це подобалось. Але не це здивувало Reddit, а фото з сьогодення. Здається, тепер у всіх школярів, які не надто задоволені своєю зовнішністю, з'явилась надія, адже з неформала Dumbbelle стала розкішною дорослою жінкою.

Dumbbelle

Dumbbelle

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