Дівчина замовила весільну сукню, яка зробила її зіркою соцмереж (фото)

Американка випробувала долю та замовила весільну сукню в мережі, і результат точно не відповідав очікування. Але проблема виявилась зовсім не в одязі.

Медсестра зі США придбала сукню для весілля в інтернет-магазині, але отримала справжнісіньку славу в мережі. І суть не в тому, що вбрання не відповідає очікуванням. Своєю історією дівчина поділилась в соцмережі Facebook, де допис швидко поширився.

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Річ у тому, що майбутня наречена вирішила одразу ж приміряти сукню, як тільки вона прийшла. Але це було важко назвати чимось елегантним. Тож засмучена медсестра вирішила зробити фото цього неподобства та надіслати їх магазину, який і продав такий товар.

facebook.com/paramedicblaise

facebook.com/paramedicblaise

"Я дуже засмутилась через вигляд цієї сукні, тож надіслала гнівний лист у компанію із бажанням повернути її. Я сфотографувалась у ній, сказавши, що це зовсім не схоже на те, що я замовляла", – пояснила дівчина.

І все б нічого, але відповідь магазину розставила все на свої місця: проблема не у вбранні, а в кмітливості нареченої. Виявилось, що дівчина влягала сукню навиворіт.

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