Dota стане серіалом: Netflix показав трейлер нового аніме

Популярна гра Dota 2 отримає власний серіал на Netflix, що невимовно здивувало фанатів. Дивіться тизер та дізнавайтесь перші деталі на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Netflix вирішив не вигадувати велосипед та зняти серіал під назвою "DOTA: Dragon’s Blood", який базується на всім відомій грі.

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Відомо, що продюсером аніме став Ешлі Міллер, який попрацював над стрічками "Люди Ікс: перший клас" та "Тор". Всього проєкт отримає 8 епізодів, які вийдуть у світ вже 25 березня. Хоч сюжет і досі залишається таємницею, але відомо, що історія розгорнеться навколо лицаря драконів Девіона (Dragon Knight) і його зустрічі з принцесою Міраною.

"Фанатам сподобається те, як ми показали всесвіт Dota 2 та створили епічну, емоційну та орієнтовану на дорослих історію про деяких з улюблених персонажів. Кінематографічна анімація, гра та музика – показані на новому рівні", – поділився Ешлі Міллер.

DOTA: Dragon’s Blood, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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