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У Шанхаї за допомогою 3D-принтера побудували міст

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Надрукований міст у Шанхаї - фото 1
Надрукований міст у Шанхаї / tass

Раніше у світі існувало лише два надрукованих на 3D-принтері діючих бетонних моста – в Нідерландах і в Іспанії.

В одному з інноваційних парків Шанхаю у міському районі Баошань з'явився найдовший у світі надрукований на 3D-принтері бетонний міст. Відзначається, що косметичні роботи на мосту поки тривають і будуть завершені найближчим часом, але перші пішоходи вже змогли перейти по мосту, що перекинутий через невеликий канал у парку.

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Міст спроектовано Будівельним інститутом при університеті Цінхуа і інноваційним парком "Залив мудрості" у Шанхаї, де і розташований міст. Загальна довжина дугоподібної конструкції становить 14,1 метра, а ширина – чотири метри.

Повідомляється, що він є сучасною копією моста Чжаочжоу у центральній провінції Хебей, історія якого налічує близько 1,4 тисяч років.

Зараз у світі існує ще два надрукованих на 3D-принтері діючих бетонних моста. Один розташований у Нідерландах (довжина 8 метрів, ширина – 3,5 метра), а інший– в Іспанії. Довжина другого – 12 метрів, а ширина 1,75 метра.

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Джерело: tass
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