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Незвичайний дім з контейнерів у США: ефектні фото

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Унікальний дім з контейнерів - фото 1
Унікальний дім з контейнерів / cargohome.com

Архітектори звели оригінальний сучасний будинок з контейнерів, який здивує.

Архітектурна студія Cargo Home вигадала, як можна використовувати звичайні контейнери, і результат вражає. Американці вирішили перетворювати їх у сучасні помешкання. Так і з'явився двоповерховий дім, у якому спокійно можуть мешкати одразу 6 осіб.

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Ззовні та всередині будівля прикрашена деревом, а також поєднує нейтральні кольори, які допомагають візуально збільшити кількість вільного простору. На першому поверсі розмістились спальня, вітальня та кухня, а на другому - величезна спальня та тераса. До того ж, на кожному поверсі є по ванній кімнаті.

Незвичайний дім з контейнерів у США: ефектні фото - фото 297460

Незвичайний дім з контейнерів у США: ефектні фото - фото 297461

Незвичайний дім з контейнерів у США: ефектні фото - фото 297462

Незвичайний дім з контейнерів у США: ефектні фото - фото 297463

Незвичайний дім з контейнерів у США: ефектні фото - фото 297464

Незвичайний дім з контейнерів у США: ефектні фото - фото 297465

Незвичайний дім з контейнерів у США: ефектні фото - фото 297466

Незвичайний дім з контейнерів у США: ефектні фото - фото 297467

Незвичайний дім з контейнерів у США: ефектні фото - фото 297468

Незвичайний дім з контейнерів у США: ефектні фото - фото 297469

Незвичайний дім з контейнерів у США: ефектні фото - фото 297470

Джерело всіх фото: cargohome.com

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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