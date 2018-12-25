Незвичайний дім з контейнерів у США: ефектні фото

Архітектори звели оригінальний сучасний будинок з контейнерів, який здивує.

Архітектурна студія Cargo Home вигадала, як можна використовувати звичайні контейнери, і результат вражає. Американці вирішили перетворювати їх у сучасні помешкання. Так і з'явився двоповерховий дім, у якому спокійно можуть мешкати одразу 6 осіб.

І ще: Ідеальний дім для інтровертів посеред лісу: яскраві фото

Ззовні та всередині будівля прикрашена деревом, а також поєднує нейтральні кольори, які допомагають візуально збільшити кількість вільного простору. На першому поверсі розмістились спальня, вітальня та кухня, а на другому - величезна спальня та тераса. До того ж, на кожному поверсі є по ванній кімнаті.

Джерело всіх фото: cargohome.com

Читайте також: Роздивитися цей дзеркальний будинок дуже непросто