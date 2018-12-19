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Роздивитися цей дзеркальний будинок дуже непросто

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Дзеркальні фасади забезпечують недоторканність приватного життя - фото 1
Дзеркальні фасади забезпечують недоторканність приватного життя / getaroom

На світ з'явився маленький будинок, особлива прикмета якого – дзеркальні фасади.

Конструкцію площею 18 м² зібрали і встановили недалеко від естонського міста Йиеляхтме. Дивно, що збірка зайняла менше 8 годин.

І ще: Як виглядає компактний будиночок на 18 квадратних метрів

Інтер'єр збудований за правилами студійного планування – вітальня, спальня і міні-кухня займають один загальний простір. Ізольовані тільки душова і санвузол – їх приховали за перегородками з білого матового скла. Всі поверхні оброблені інженерною дошкою, за винятком санвузла: в цій зоні підлогу і стіни облицьовані плиткою під дерево.

Дзеркальні фасади забезпечують недоторканність приватного життя, відкриваючи при цьому погляду своїх мешканців розкішні краєвиди. Якщо у мешканців виникне бажання, локацію можна і поміняти: невеликі габарити будинку дозволяють перевозити і встановлювати його практично в будь-якому місці навіть без дозволу на будівництво.

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Роздивитися цей дзеркальний будинок дуже непросто - фото 296261

Роздивитися цей дзеркальний будинок дуже непросто - фото 296262

Роздивитися цей дзеркальний будинок дуже непросто - фото 296263

Роздивитися цей дзеркальний будинок дуже непросто - фото 296264

Роздивитися цей дзеркальний будинок дуже непросто - фото 296265

Роздивитися цей дзеркальний будинок дуже непросто - фото 296266

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Роздивитися цей дзеркальний будинок дуже непросто - фото 296269

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Джерело: getaroom
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