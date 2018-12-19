Роздивитися цей дзеркальний будинок дуже непросто

На світ з'явився маленький будинок, особлива прикмета якого – дзеркальні фасади.

Конструкцію площею 18 м² зібрали і встановили недалеко від естонського міста Йиеляхтме. Дивно, що збірка зайняла менше 8 годин.

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Інтер'єр збудований за правилами студійного планування – вітальня, спальня і міні-кухня займають один загальний простір. Ізольовані тільки душова і санвузол – їх приховали за перегородками з білого матового скла. Всі поверхні оброблені інженерною дошкою, за винятком санвузла: в цій зоні підлогу і стіни облицьовані плиткою під дерево.

Дзеркальні фасади забезпечують недоторканність приватного життя, відкриваючи при цьому погляду своїх мешканців розкішні краєвиди. Якщо у мешканців виникне бажання, локацію можна і поміняти: невеликі габарити будинку дозволяють перевозити і встановлювати його практично в будь-якому місці навіть без дозволу на будівництво.

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