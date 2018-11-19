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У Шанхаї відкрився перший у світі підземний готель

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Це перший підземний готель - фото 1
Це перший підземний готель / businesstraveller

У Китаї закінчили будівництво першого у світі підземного готелю, і він уже відкритий для відвідувачів.

18-поверхова будівля InterContinental Shanghai Wonderland розташована в покинутому кар'єрі у Шанхаї на глибині 90 метрів під землею.

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16 з 18 поверхів розташовані повністю під землею, з них 2 – ще й під водою.

Висота споруди – 90 метрів - фото 289783
Висота споруди – 90 метрів

У готелі всього 336 номерів з видом на прірву. Кімнати на поверхах, що розміщені під водою, обладнані спеціальними акваріумами, в яких можна спостерігати за водним світом кар'єра.

Підводний готель в Шанхаї - фото 289786
Підводний готель в Шанхаї

На території готелю є басейн, бар, спа-центр та інші розважальні та спортивні комплекси, які пропонують гостям серед іншого й екстремальне проведення часу: каякінг, альпінізм і прогулянки скляним дахом.

16 поверхів готелю розміщені під землею - фото 289784
16 поверхів готелю розміщені під землею

Над проектом готелю працював британський архітектор Мартін Йохма.

У ньому є 336 номерів - фото 289785
У ньому є 336 номерів

Архітектори створили щось, насправді, видатне, по-справжньому унікальне, щось, що нагадує світові про те, у чому сенс великої архітектури, – вважає Бертіль де Клейн, директор архітектури та дизайну будівельної компанії Atkins, яка втілила ідею в життя.

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Джерело: businesstraveller
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