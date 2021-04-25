На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У Шанхаї дебютував шикарний мінівен Toyota Crown Vellfire
-
- 39
Компанія Toyota представила новинку, якою став мінівен Toyota Crown Vellfire. Вартість преміального фургона, який буде доступний тільки в Китаї, складе до 141 700 доларів.
Трирядковий розкішний мінівен є не чим іншим, як перейменованою моделлю Toyota Vellfire. Про це пише oto.
І ще: Китайці створили свій власний Гелендваген, якого назвали Cybertank
Новинка отримала агресивний дизайн зі світлодіодною передньою оптикою і масивним бампером з розвиненими повітрозабірниками. Крім того, мінівен оснастили центральним мультимедійним дисплеєм, шкіряним оздобленням салону та легендарним логотипом сімейства Toyota Crown.
Toyota Crown Vellfire обладнали гібридною силовою установкою, що включає 2,5-літровий бензиновий двигун, віддача якого становить 163 кінських сили. Вартість преміального фургона складе близько 141 700 доларів. Японська компанія вже почала приймати перші замовлення на оновлену модель, яка буде доступна тільки на китайському ринку.
Це цікаво: Названо найкращий автомобіль 2021 року
-
14:25Вертоліт NASA надіслав перший кольоровий кадр Марса, зроблений з повітря
-
13:56Золота малина 2021: названо найгірших акторів та фільми
-
13:32Картинки з Днем дочки 2021: вітальні листівки і відкритки
-
13:20Яким знакам Зодіаку необхідно відпочивати 25 квітня
-
12:51Три популярні помилки під час сніданку, які псують фігуру
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
12:15Рене Зеллвеґер святкує 52-річчя: нові фільми та серіали з відомою акторкою
-
11:52Як люди реагують на власні та чужі фото: відповідь вчених
-
11:26Маркетинг майбутнього: знайдіть реальну дівчину в японській рекламі
-
10:55Тренерка Ана Чері захопила фанатів звабливим відео (18+)
-
10:29Як завоювати довіру людей: 4 важливі правила
-
09:55Погода в Україні на Вербну неділю: прогноз на 25 квітня
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 квітня
-
08:50Розкішна Ешлі Грем оголилася й розбурхала мережу спокусливою фотосесією
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:18У Шанхаї дебютував шикарний мінівен Toyota Crown Vellfire
- 24 квітня
-
21:49Коп побив рекорди на загубленій Nintendo Switch перед поверненням консолі власникам
-
21:1525 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48У мережі показали найіржавіші автомобілі Skoda у світі
-
20:20Три знаки Зодіаку, яким неймовірно пощастить у кінці квітня
-
19:49Sony представила кишеньковий кондиціонер, який управляється зі смартфона
-
19:23Дівчина з Таїланду покрила татуюваннями практично усе тіло
-
18:45МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 12 випуск кулінарного шоу
-
18:18Гороскоп на 25 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Як не потрапити у ДТП: 5 способів, яких не вчать в автошколі
-
12:15Рене Зеллвеґер святкує 52-річчя: нові фільми та серіали з відомою акторкою
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 квітня
- 24 квітня
-
20:20Три знаки Зодіаку, яким неймовірно пощастить у кінці квітня
-
17:51Як не потрапити у ДТП: 5 способів, яких не вчать в автошколі
-
15:13Собаки, які заснули занадто раптово: добірка кумедних фото
-
12:15Гороскоп на травень 2021: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
09:47Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 квітня
-
08:19Репліку одного з найвідоміших Bentley виставили на продаж (ФОТО)
- 23 квітня
-
20:20Ці знаки Зодіаку зовсім не такі, як про них пишуть
-
18:32Психологи розповіли, як перемогти прокрастинацію раз і назавжди
-
16:46Оскар-2021: букмекери зробили несподіваний прогноз
-
14:15День психолога: ТОП 5 книг про психологію, емоції та стосунки
-
12:15Місячний календар стрижок на травень 2021: дні, коли стригти волосся
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 квітня
- 22 квітня
-
19:43Тотальний тріумф: для трьох знаків Зодіаку травень 2021 року стане найкращим місяцем
-
16:17Дієтичні паски без цукру: 6 найкращих рецептів з фото
-
14:15Наталя Сумська святкує 65-річчя: нові фільми та серіали з українською акторкою
-
12:15День ангела у травні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 квітня
-
07:19Погода в Україні 22 квітня: точний прогноз по містах
- 21 квітня
-
19:23Названо найкращий автомобіль 2021 року
-
15:19Презентація Apple 2021: представлено різнокольорові iMac та фіолетові iPhone
-
12:15Вихідні і свята у травні 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні на Великдень
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 квітня
-
07:43У стилі Volkswagen Beetle: у Китаї дебютував незвичний електрокар