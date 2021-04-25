У Шанхаї дебютував шикарний мінівен Toyota Crown Vellfire

Компанія Toyota представила новинку, якою став мінівен Toyota Crown Vellfire. Вартість преміального фургона, який буде доступний тільки в Китаї, складе до 141 700 доларів.

Трирядковий розкішний мінівен є не чим іншим, як перейменованою моделлю Toyota Vellfire. Про це пише oto.

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Новинка отримала агресивний дизайн зі світлодіодною передньою оптикою і масивним бампером з розвиненими повітрозабірниками. Крім того, мінівен оснастили центральним мультимедійним дисплеєм, шкіряним оздобленням салону та легендарним логотипом сімейства Toyota Crown.

Toyota Crown Vellfire обладнали гібридною силовою установкою, що включає 2,5-літровий бензиновий двигун, віддача якого становить 163 кінських сили. Вартість преміального фургона складе близько 141 700 доларів. Японська компанія вже почала приймати перші замовлення на оновлену модель, яка буде доступна тільки на китайському ринку.

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