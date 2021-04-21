Названо найкращий автомобіль 2021 року

Названо переможців конкурсу World Car of the Year у 2021 році (Всесвітній автомобіль року). Результати виявилися передбачуваними.

Серед лідерів щорічної світової премії, яка заснована ще у 2004 році, переважають машини німецьких і японських виробників. Так, цьогоріч Найкращим автомобілем за версією премії World Car Awards став електрокар Volkswagen ID.4, йдеться на сайті конкурсу.

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Volkswagen ID.4

Відзначається, що Volkswagen ID.4 отримав 798 очок. Автомобілі, які посіли друге і третє місця, електромобіль Honda E і хетчбек Toyota Yaris, відповідно, набрали 742 і 732 бали.

У категорії Найрозкішніший автомобіль перемогу з 853 балами здобув седан Mercedes-Benz S-Class. Найпродуктивнішим автомобілем визнаний спорткар Porsche 911 Turbo.

У номінації Найкращий автомобіль для міста також виграв електромобіль Honda E. А нагорода за Найкращий дизайн дісталася позашляховику Land Rover Defender.

Mercedes-Benz S-Class

Porsche 911 Turbo

Honda E

Land Rover Defender

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