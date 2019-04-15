У Шанхаї дебютував футуристичний концепт Chery

Exeed E-IUV показали під час виставки у Шанхаї

Марка Exeed, що належить китайській компанії Chery і націлена на європейський ринок, представила концепт E-IUV. Цей електрокар стане майданчиком для демонстрації "основних цінностей бренду": інтелектуальності, уваги до деталей і "внутрішньої енергетики".

E-IUV – це пофарбований у бронзовий колір кузов з частково видимим склінням і великою кількістю гострих граней.

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Загальна стилістика концепту нагадує роботи центру дизайну Peugeot. Наприклад, прототипи Onyx і Instinct. Новинка обладнана асиметричними дверима, а бічне скління виконане з якогось нового матеріалу.

В оснащення концепту Exeed E-IUV входить сенсорна система управління на основі голографічної проекції, крісло переднього пасажира, що повертається на 180 градусів, пневматична підвіска. У салоні автомобіля є "оригінальні природні елементи", правда, що під цим мається на увазі, поки не відомо. В обробці використовуються сучасні матеріали – ймовірно, технічні тканини.

Першою серійною моделлю бренду Exeed став кросовер TX. Його платформа M3X розроблена у співпраці з Dana, BorgWarner, Getrad і Valeo. Позашляховик оснащується бензиновим турбомотором 1.6 T-GDI (197 сил) і семиступеневим "роботом" з двома зчепленнями. Очікується, що в лінійці також з'явиться гібрид.

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