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ТОП-4 нові серіали лютого 2021, які варті уваги
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Найкрутіші прем'єри серіалів лютого 2021 точно припадуть до душі фанатам фантастики, драми та трилерів. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у другий місяць нового року.
Клариса (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Clarice
Жанр: детектив, трилер, кримінал, драма
Країна: США
Режисер: Дімейн Девіс, Маджа Врвіло
У головних ролях: Ребека Брідс, Майкл Кадліц, Лукка Де Олівейра, Нік Сендоу
Тривалість: 60 хв.
Коли: з 11 лютого 2021
Сюжет розгорнеться навколо агентки ФБР Клариси Старлінг у 1993 році. Після моторошної зустрічі з серійним убивцею Ганнібалом Лектором вона все ж повернеться до розслідувань.
Клариса, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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Молодий Скеля (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Young Rock
Жанр: біографія, комедія
Країна: США
Режисер: Джеффрі Уокер
У головних ролях: Дуейн "Скеля" Джонсон, Бредлі Констант, Едріан Гроул, Джозеф Лі Андерсон, Стефан Адамс
Тривалість: - хв.
Коли: з 16 лютого 2021
Серіал розповість про дитинство та юні роки відомого спортсмена та актора Дуейна "Скелі" Джонсона, як можна здогадатись з назви. Глядачі зможуть побачити, як його виховували та як він почав грати у футбол в Університеті, тобто період з маленького віку і до підліткового.
Молодий Скеля, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Племена Європи (18+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Tribes Of Europa
Жанр: фантастика, бойовик, пригоди, драма
Країна: Німеччина
Режисер: Філіп Кох, Флоріан Баксмейер
У головних ролях: Генріетта Конфуріус, Давід Алі Рашед, Еміліо Сакрайя, Олівер Мазуччі, Меліка Форутан
Тривалість: 50 хв.
Коли: з 19 лютого 2021
Події розгортаються у 2074 році, коли через глобальну катастрофу Європа розламалась на антиутопічні племінні держави, які воюють між собою. У центрі сюжету двоє братів та сестра Кіано, Елья та Лів, які натрапляють на таємничий магічний куб. Знахідка може повпливати на хід війни, тож вони вирішують змінити долю Європи.
Племена Європи, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Супермен і Лоїс (18+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Superman and Lois
Жанр: пригоди, драма
Країна: США
Режисер: Кеті Олдрін, Грег Берланті
У головних ролях: Тайлер Хеклін, Бітсі Таллок, Еммануель Шрікі, Інді Наваретт, Ерік Валдез
Тривалість: 42 хв.
Коли: з 23 лютого 2021
Боротьба зі злом не може тривати вічно, тож Кларк Кент влаштовує собі звичайне людське життя разом зі своєю коханою Лоїс Лейн. Але хто казав, що виховувати дітей та працювати легше, аніж боротись з поганцями?
Супермен і Лоїс, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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