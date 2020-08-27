У Сергія Бабкіна – коронавірус: напередодні він виступав на святі Дня Незалежності

Сергій Бабкін поділився, що в нього та його дружини Сніжани діагностували COVID-19. При цьому 24 серпня він разом з іншими зірками брав участь у концерті до Дня Незалежності. Читайте, як зараз почувається артист.

У розлогому дописі Сергій Бабкін пояснив, що не знає, де він та Сніжана підхопили коронавірус. За його словами, з хворими на COVID-19 вони не контактували та при цьому завжди дотримувались заходів безпеки.

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Симптоми коронавірусу з'явились у Сніжани Бабкіної ще 4 дні тому, тобто напередодні Дня Незалежності. Проте зіркова пара не розпізнала хворобу одразу. "Снєжа відчула легке першіння в горлі і ломоту в тілі. На наступний день різко з'явився сухий кашель, горло не боліло. Температура підвищилася до 37.1. Вона негайно зателефонувала нашому сімейного лікаря, розповіла про симптоми, той порекомендував здати тест. Це був День Незалежності", – поділився артист.

Я був на зйомках з самого ранку. Почувався добре. У святковий день в Києві Сніжана ледве знайшла лікаря. Вдень у неї піднялася температура до 38,6. Вона збила її. Лікар приїхав до нас в готель ближче до вечора. Я вже повернувся, був поруч, підтримував і переживав за неї. Лікар взяв ПЛР-тест у нас обох, хоча у мене навіть натяку на недугу не було, – додав Бабкін.

Наступного дня до симптомів Сніжани додалась сильна "ломка" тіла, зник нюх, з'явилось печіння в ділянці хребта та в грудному відділі. Позитивний результат тесту із підтвердженням COVID-19 Бабкіни отримали сьогодні, 27 серпня.

Звичайно, ми на самоізоляції, звичайно, ми повідомили усім, з ким контактували в ці дні, звичайно, ми на зв'язку з лікарем. КТ все чисто. Аналіз крові ще чекаємо. У мене вчора теж піднялася температура, – зазначив артист.

Насамкінець він закликав усіх не ігнорувати перші симптоми хвороби, дотримуватися заходів безпеки і прислухатися до себе.

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