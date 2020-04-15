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У селі Індонезії найняли для патрулювання вулиць "привидів", і ось чому

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У селі Індонезії найняли для патрулювання вулиць "привидів", і ось чому - фото 1

У селищі Кепух, яке розташоване в Індонезії, з'явилися примари. Насправді це група волонтерів, яка намагається змусити людей дотримуватися правил соціального дистанціювання.

У країні офіційно зафіксовано 4557 випадків Covid-19 і 399 смертей. Але багато експертів запевняють, що справжня ситуація набагато гірша. Багато людей не знають елементарних правил соціального дистанціювання і гігієни. І, щоб статистика не збільшувалася, умільці йдуть на несподівані заходи.

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В індонезійському фольклорі існує поконгі – це привид, який є душею мертвої людини, яка застрягла в тілі. Саме ними прикидаються волонтери, коли виходять на нічні патрулі. Причому місцеві жителі запевняють, що це дійсно допомагає і більшість людей сидять по домівках.

Цікаво, що спочатку ініціатива мала протилежний ефект – люди виходили з будинків, щоб подивитися на поконгів. Але пізніше, коли волонтери запустили додаткові патрулі, діти перестали виходити з будинків, а дорослі вже не збираються на вечірні молитви.

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Джерело: reuters
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