Смілива іспанка повність оголилася і залізла на поліцейське авто: фотофакт

В Іспанії гола жінка залізла на поліцейський автомобіль через карантинні заходи. Таким відвертим способом іспанка протестувала проти режиму самоізоляції.

Курйозний інцидент стався в іспанському місті Торремолінос. Місцеву 41-річну жительку, ім'я якої не називається, затримали через порушення самоізоляції. Відзначається, що жінці заважали сусіди, які оплесками дякували медичним працівникам за їхню боротьбу з коронавірусом.

І ще: 10 ерогенних зон жінок, які має знати кожен чоловік

Жінку затримали, але потім випустили під заставу. Після цього вона повністю роздяглася і залізла на поліцейський автомобіль. Співробітникам поліції довелося зганяти жінку палицею і повалити на землю. Її оглянули працівники швидкої допомоги.

Читайте також: Відверті відео та голі онлайн-трансляції: як порнозірка допомагає хворим на коронавірус