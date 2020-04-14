Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Смілива іспанка повність оголилася і залізла на поліцейське авто: фотофакт

  • 76
Смілива іспанка повність оголилася і залізла на поліцейське авто: фотофакт - фото 1

В Іспанії гола жінка залізла на поліцейський автомобіль через карантинні заходи. Таким відвертим способом іспанка протестувала проти режиму самоізоляції.

Курйозний інцидент стався в іспанському місті Торремолінос. Місцеву 41-річну жительку, ім'я якої не називається, затримали через порушення самоізоляції. Відзначається, що жінці заважали сусіди, які оплесками дякували медичним працівникам за їхню боротьбу з коронавірусом.

І ще: 10 ерогенних зон жінок, які має знати кожен чоловік

Жінку затримали, але потім випустили під заставу. Після цього вона повністю роздяглася і залізла на поліцейський автомобіль. Співробітникам поліції довелося зганяти жінку палицею і повалити на землю. Її оглянули працівники швидкої допомоги.

Смілива іспанка повність оголилася і залізла на поліцейське авто: фотофакт - фото 397832

Смілива іспанка повність оголилася і залізла на поліцейське авто: фотофакт - фото 397833

Смілива іспанка повність оголилася і залізла на поліцейське авто: фотофакт - фото 397834

Читайте також: Відверті відео та голі онлайн-трансляції: як порнозірка допомагає хворим на коронавірус

Джерело: dailymail
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Американський Playboy чи український Лель? Вгадай, звідки це гаряче фото
  • 09 квітня, 14:00
  • 4571
ТЕСТ: Вгадайте українську пісню за коментарем з соцмереж
  • 10 квітня, 13:00
  • 1362
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2223552
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл