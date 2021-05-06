У Саудівській Аравії знайдені споруди, старші за Стоунхендж: фотофакт

Археологи виявили в Саудівській Аравії понад 1000 великих прямокутних структур, відомих як мустатіли. Це своєрідні нагромадження з каменів, старші за єгипетські піраміди!

Експедицію спонсорувала влада Саудівської Аравії. Результати дослідження були опубліковані в журналі Antiquity, пише todayuknews.

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Фахівцям вдалося виявити майже вдвічі більше мустатілів на північному заході Саудівської Аравії, ніж вважалося раніше. "Деякі з цих монументальних споруд, мабуть, були побудовані великими групами людей, що говорить про те, що громади об'єдналися, щоб побудувати ці об'єкти", – зазначила Мелісса Кеннеді, яка брала участь в дослідженні.

Розкопки одного мустата показали, що пам'ятники були складними. Вчені виявили окремі входи і навіть вертикально поставлені валуни. Усередині таких споруд були створені невеликі приміщення, свого роду келії. Археологи вважають, що ці споруди будували для проведення ритуалів. В ході розкопок були виявлені роги і частини черепа великої рогатої худоби.

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