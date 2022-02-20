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У Саудівській Аравії вперше з'явилися вакансії для жінок-машиністів
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У Саудівській Аравії вперше вирішили найняти жінок на посаду машиністок швидкісних поїздів. Нова вакансія викликала неабиякий ажіотаж.
Як пише BBC, на оголошення про вакансію в іспанській залізничній компанії Renfe відреагувало 28 тисяч жінок, які й подали свої резюме. Однак до середини березня компанія найме лише 30 осіб. Після року навчання вони почнуть керувати високошвидкісним поїздом між Меккою та Медіною. Цим маршрутом щороку користуються мільйони мусульманських паломників.
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Додамо, що такий ажіотаж свідчить про попит жінок на роботу в державному секторі та на посади, які традиційно вважалися чоловічими. Раніше жінкам у Саудівській Аравії було дозволено працювати вчителями чи медичними працівниками. Проте уряд країни вирішив провести низку соціальних реформ, які у 2020 році збільшили частку жінок серед усіх працівників країни до 33%.
В останні роки їм дозволили їздити закордон без дозволу чоловіка, керувати автомобілем і навіть служити в армії.
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