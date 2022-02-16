Бельгійцям дозволять вимагати від роботодавця 4-денний робочий тиждень

У Бельгії можна буде просити про 4-денний робочий тиждень

Уряд Бельгії погодив нові поправки до трудового кодексу. Вони дозволять жителям країни просити у роботодавців переведення на чотириденний робочий тиждень зі збереженням зарплати та робочого часу.

Як повідомляє The Guardian, роботодавці мають право відмовити співробітникам. Але при цьому вони мають надати письмове обґрунтування відмови.

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Правда, є одне "але"... Згідно з новою системою, співробітники, що перейшли на чотириденку, все одно будуть зобов'язані відпрацьовувати 38 годин на тиждень. Тобто якщо людина перейде на такий графік, їй доведеться працювати у середньому не 7,6 години на день, а 9,5. Один додатковий вихідний компенсуватиме довші робочі дні.

На чотириденний робочий тиждень переводитимуть на пів року. Після цього співробітники зможуть продовжити роботу за таким же графіком або без проблем повернутися до п'ятиденки.

Термін у шість місяців був обраний для того, щоб працівник не застряг надовго у разі неправильного вибору, – сказав журналістам Euronews представник уряду.

Прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кро заявив, що мета реформ – створити динамічнішу та продуктивнішу економіку. Політик заявив, що його адміністрації необхідно залучати більше людей до працевлаштування, оскільки зараз лише 71,4% людей віком від 20 до 64 років мають роботу. Де Кро вважає, що ключ до підвищення рівня зайнятості – велика "свобода працівників".

Також у рамках реформ уряд Бельгії запровадив "право на відключення" для співробітників державного сектору. Це означає, що керівництво не зможе турбувати їх дзвінками або повідомленнями у неробочий час.

Раніше чотириденний робочий тиждень тестували в Ісландії. Тест тривав 4 роки, за його умовами працівники працювали 8 годин на день. У результаті працівники стали ефективніше визначати пріоритетність завдань і почали проводити коротші, але змістовні зустрічі, або замінили їх листуванням. Учасники тесту менше вигоряли, у них покращилося здоров'я та вирівнявся баланс між роботою та особистим життям.

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