Рятувальники оголосили попередження для українців

У ДСНС повідомили про ускладнення погодних умов у більшості областей України.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що у період 26-27 листопада погіршиться погода майже у всій країні. До того ж, у Києві та області очікується ожеледиця, налипання мокрого снігу та туман, який погіршить видимість на дорогах до 200-500 м.

І ще: Синоптики попередили про сильний снігопад у Карпатах

"26 листопада та протягом доби 27 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов: сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см), на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, 27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники також попередили, що така погода може призвести до порушення руху автомобілів на дорогах у цих областях.

Читайте також: Як правильно падати під час ожеледі, щоб запобігти травмам