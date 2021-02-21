У мультсеріалі Сімпсони помітили чергове передбачення

У популярному американському мультику Сімпсони побачили ще одне передбачення. Йдеться про епізод, який вийшов у травні 1993 року, але схожа ситуація сталася через 28 років.

Так, у одній із серій 1993 року мер Куімбі заявив, що скасовує відпустку на Багамах, щоб впоратися з епідемією, що охопила Спрінгфілд. Куімбі наказує усім залишатися вдома, при цьому відеозвернення він записував на пляжі в шортах і піджаку.

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Схожа ситуація сталася через 28 років. У США сенатор-республіканець від Техасу Тед Круз разом з родиною вирушив відпочивати на мексиканський курорт в Канкун, поки мільйони його виборців сиділи без електрики, тепла і води через шторм.

I remember when Ted Cruz did Simpsons impressions for a Buzzfeed video. Turns out his specialty is Mayor Quimby pic.twitter.com/LIEPfEytU7 — Ian Brill (@ibrill) February 18, 2021

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