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У мультсеріалі Сімпсони помітили чергове передбачення

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У мультсеріалі Сімпсони помітили чергове передбачення - фото 1

У популярному американському мультику Сімпсони побачили ще одне передбачення. Йдеться про епізод, який вийшов у травні 1993 року, але схожа ситуація сталася через 28 років.

Так, у одній із серій 1993 року мер Куімбі заявив, що скасовує відпустку на Багамах, щоб впоратися з епідемією, що охопила Спрінгфілд. Куімбі наказує усім залишатися вдома, при цьому відеозвернення він записував на пляжі в шортах і піджаку.

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Схожа ситуація сталася через 28 років. У США сенатор-республіканець від Техасу Тед Круз разом з родиною вирушив відпочивати на мексиканський курорт в Канкун, поки мільйони його виборців сиділи без електрики, тепла і води через шторм.

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Джерело: deadline
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