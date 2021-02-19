У кригах Антарктиди знайшли невідомих істот: фото

Фахівці Британської антарктичної служби виявили дивні живі організми під шельфовими льодовиками Антарктиди.

Дослідники пробурили свердловину в шельфовому льодовику Фільхнера, розташованому на південному сході моря Ведделла.

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На глибині 900 метрів вчені виявили прикріплених до валуна на морському дні нерухомих істот, схожих на губки. Вони живуть в повній темряві при температурі -2,2°C.

"Наше відкриття піднімає набагато більше питань, ніж дає відповідей. Наприклад, як вони туди потрапили? Що вони їдять? Як давно вони там? Наскільки поширені ці валуни, покриті життям? Це ті ж види, що ми бачимо зовні шельфового льодовика, або нові? І що буде з цими спільнотами, якщо шельфовий льодовик зруйнується?", – каже біогеограф і провідний автор дослідження Х'ю Гріффітс з Британської антарктичної служби.

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