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У Саудівській Аравії сокола продали за рекордну суму

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У Саудівській Аравії сокола продали за рекордну суму - фото 1

На аукціоні в Саудівській Аравії молодого самця сокола продали за рекордні 173 тисячі доларів. Угода з продажу птаха стала найдорожчою в історії аукціонів в країнах Перської затоки.

Так, сума у 173 тисячі доларів стала найбільшою в історії торгів цього виду ловчих птахів в країнах Перської затоки. Середня ж вартість лота спочатку становила близько 30 тисяч доларів.

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Відзначається, що аукціон організували члени Саудівського соколиного клубу напередодні початку зимового сезону соколиного полювання. За їхніми словами, пустельний сокіл або рудоволосий сапсан, масою 1,1 кг був спійманий в дикій природі на північному сході країни.

Соколине полювання є важливою частиною культурної спадщини пустельних арабів Аравійського півострова. У зв'язку з цим щорічно тільки в Саудівській Аравії вбивають або виловлюють 2,7 мільйона ловчих птахів.

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Джерело: alarabiya
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