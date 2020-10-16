У Саудівській Аравії сокола продали за рекордну суму

На аукціоні в Саудівській Аравії молодого самця сокола продали за рекордні 173 тисячі доларів. Угода з продажу птаха стала найдорожчою в історії аукціонів в країнах Перської затоки.

Так, сума у 173 тисячі доларів стала найбільшою в історії торгів цього виду ловчих птахів в країнах Перської затоки. Середня ж вартість лота спочатку становила близько 30 тисяч доларів.

І ще: Рибалка упіймав найбільшого коропа у Великобританії: фотофакт

شاهد ملخص #مزاد_نادي_الصقور_السعودي⁩ في يومه الخامس



⁧#نادي_الصقور_السعودي pic.twitter.com/IMAhJzS66c — نادي الصقور السعودي Saudi Falcons Club (@SaudiFalconClub) October 14, 2020

Відзначається, що аукціон організували члени Саудівського соколиного клубу напередодні початку зимового сезону соколиного полювання. За їхніми словами, пустельний сокіл або рудоволосий сапсан, масою 1,1 кг був спійманий в дикій природі на північному сході країни.

Соколине полювання є важливою частиною культурної спадщини пустельних арабів Аравійського півострова. У зв'язку з цим щорічно тільки в Саудівській Аравії вбивають або виловлюють 2,7 мільйона ловчих птахів.

Читайте також: Птах встановив світовий рекорд, пролетівши понад 12 тисяч кілометрів без перепочинку