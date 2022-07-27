У Саудівській Аравії побудують найбільший у світі хмарочос, що вміщатиме 5 мільйонів осіб

Саудівська Аравія оголосила про плани збудувати хмарочос Mirror Line із дзеркального скла. Будівля сягатиме в довжину 120 кілометрів.

Як пише The Wall Street Journal, Mirror Line планують звести посеред пустелі, а будівництво обійдеться країні у трильйон доларів. Хмарочос стане частиною пустельного міста Neom, про яке наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед ібн Салман оголосив ще у січні 2021 року.

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Mirror Line складатиметься з двох будівель висотою близько 500 метрів, які проходитимуть паралельно одна одній через 120 кілометрів пустельних, прибережних та гірських ландшафтів. Принц Мохаммед хоче завершити будівництво до 2030 року, але, за словами інженерів, на це може знадобитися 50 років.

Оскільки будівля дуже довга, її розташують на опорах з урахуванням кривизни Землі, а під нею буде високошвидкісна залізнична лінія. Хмарочос простягатиметься від затоки Акаба через гірський хребет і узбережжя до пустельного "аеротрополісу".

За словами Салмана, проєкт задуманий так, щоб мешканці могли діставатися один до одного за 5 хвилин ходьби, а також переміщатися з одного кінця будівлі в інший протягом 20 хвилин. Як повідомляється, Mirror Line живитиметься відновлюваною енергією.

Разом будівлі вміщатимуть 5 мільйонів осіб і, крім швидкісного поїзда, матимуть ще й причал для човнів. Харчування для мешканців забезпечуватиметься за рахунок вертикального землеробства, яке планується інтегрувати до стін блискучих будівель. Мешканці зможуть оформити передплату на триразове харчування.

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