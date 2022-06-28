Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

Будівництво найбожевільніших місць світу: сервіс Airbnb виділить 10 мільйонів доларів

  • 55
Будівництво найбожевільніших місць світу: сервіс Airbnb виділить 10 мільйонів доларів - фото 1

Брайан Ческі, співзасновник Airbnb, анонсував на своїй офіційній сторінці у Твіттері, що їхня компанія виділить кошти на реалізацію незвичних ідей будівництва. Ті, хто отримають гроші, повинні створити направду божевільні локації. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Сервіс Airbnb фінансово підтримає ідеї 100 людей щодо будівництва цікавих місць.

І ще: ТОП 10 найкомфортніших міст для життя – рейтинг 2022 року

Подати заявку можна лише за ЦИМ посиланням.

Компанія виділить 10 мільйонів доларів на реалізацію 100 проєктів, тобто на одну ідею виділяють 100 тисяч доларів. Заявки будуть приймати лише англійською мовою та лише з певних країн. Україна у списку є!

До теми: Україна піднялася у світовому рейтингу паспортів

пропозиції партнерів
Новини