Будівництво найбожевільніших місць світу: сервіс Airbnb виділить 10 мільйонів доларів

Брайан Ческі, співзасновник Airbnb, анонсував на своїй офіційній сторінці у Твіттері, що їхня компанія виділить кошти на реалізацію незвичних ідей будівництва. Ті, хто отримають гроші, повинні створити направду божевільні локації. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Сервіс Airbnb фінансово підтримає ідеї 100 людей щодо будівництва цікавих місць.

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Подати заявку можна лише за ЦИМ посиланням.

Компанія виділить 10 мільйонів доларів на реалізацію 100 проєктів, тобто на одну ідею виділяють 100 тисяч доларів. Заявки будуть приймати лише англійською мовою та лише з певних країн. Україна у списку є!

We're giving away $10,000,000 to create the craziest places on earth — 100 people will get $100k each — Brian Chesky (@bchesky) June 22, 2022

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