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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 грудня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 1 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 1 грудня: в Україні виявлено 745 123​ випадки коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 12 498​ нових випадів COVID-19. Станом на ранок 1 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 76 911 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 502 482 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 745 123
Одужали 355 172
Померли 12 548

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (72 277) та у Харківській області (55 702). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 17 569

Волинська область

 24 483

Дніпропетровська область

 39 659

Донецька область

 23 157

Житомирська область

 30 100

Закарпатська область

 23 438

Запорізька область

 31 608

Івано-Франківська область

 37 017

Кіровоградська область

 5 382

Київ

 72 277

Київська область

 38 528

Львівська область

 46 891

Луганська область

 6 350

Миколаївська область

 18 985

Одеська область

 45 838

Полтавська область

 22 763

Рівненська область

 31 283

Сумська область

 29 627

Тернопільська область

 28 095

Харківська область

 55 702

Херсонська область

 10 371

Хмельницька область

 29 751

Чернівецька область

 33 942

Черкаська область

 23 590

Чернігівська область

 18 717

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 грудня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 грудня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 01-12-2020:

Захворіли

63 229 584
Одужали

40 523 628
Померли

1 467 803

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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