Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 грудня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 1 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 1 грудня: в Україні виявлено 745 123​ випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 12 498​ нових випадів COVID-19. Станом на ранок 1 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 76 911 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 502 482 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 745 123 Одужали 355 172 Померли 12 548

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (72 277) та у Харківській області (55 702). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 17 569 Волинська область 24 483 Дніпропетровська область 39 659 Донецька область 23 157 Житомирська область 30 100 Закарпатська область 23 438 Запорізька область 31 608 Івано-Франківська область 37 017 Кіровоградська область 5 382 Київ 72 277 Київська область 38 528 Львівська область 46 891 Луганська область 6 350 Миколаївська область 18 985 Одеська область 45 838 Полтавська область 22 763 Рівненська область 31 283 Сумська область 29 627 Тернопільська область 28 095 Харківська область 55 702 Херсонська область 10 371 Хмельницька область 29 751 Чернівецька область 33 942 Черкаська область 23 590 Чернігівська область 18 717

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 01-12-2020:

Захворіли 63 229 584 Одужали 40 523 628 Померли 1 467 803 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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