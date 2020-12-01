На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 грудня
-
- 96
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 1 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 1 грудня: в Україні виявлено 745 123 випадки коронавірусу.
Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|745 123
|Одужали
|355 172
|Померли
|12 548
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (72 277) та у Харківській області (55 702). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|17 569
|
Волинська область
|24 483
|
Дніпропетровська область
|39 659
|
Донецька область
|23 157
|
Житомирська область
|30 100
|
Закарпатська область
|23 438
|
Запорізька область
|31 608
|
Івано-Франківська область
|37 017
|
Кіровоградська область
|5 382
|
Київ
|72 277
|
Київська область
|38 528
|
Львівська область
|46 891
|
Луганська область
|6 350
|
Миколаївська область
|18 985
|
Одеська область
|45 838
|
Полтавська область
|22 763
|
Рівненська область
|31 283
|
Сумська область
|29 627
|
Тернопільська область
|28 095
|
Харківська область
|55 702
|
Херсонська область
|10 371
|
Хмельницька область
|29 751
|
Чернівецька область
|33 942
|
Черкаська область
|23 590
|
Чернігівська область
|18 717
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 01-12-2020:
|Захворіли
|
63 229 584
|Одужали
|
40 523 628
|Померли
|
1 467 803
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.
Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
10:48YouTube і Google створили перший "нескінченний" кліп до пісні Біллі Айліш Bad Guy
-
10:19На Сонці зафіксували дуже потужний спалах: відео
-
09:51Картинки з Днем ангела Романа 2020: вітальні листівки, відкритки і фото
-
09:30Привітання з днем ангела Романа 2020: смс, вірші і проза на іменини
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 грудня
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
08:50В Ірландії випустили віскі, футляр з якого можна перетворити у годівницю для птахів: фото
-
08:24Науковці з'ясували, скільки годин сну необхідно для здорового серця
-
08:00День ангела Романа 2020: значення імені та характер його власників
-
07:59У Швейцарії продають рідкісний універсал BMW з 80-х у відмінному стані: фото
-
07:30Рідкісний Bentley Brooklands продадуть на аукціоні
-
07:125 овочів, які стоять на заваді схудненню
- 30 листопада
-
22:30Ця сексуальна модель Maxim захоплює виглядом і перевіряє чужих хлопців (фото 18+)
-
21:57Про що говорить сильна тяга до шоколаду
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:38Довбодятли, я навчу вас любити країну, – Потап прокоментував дуетну пісню з Бузовою: відео
-
21:23У NASA підтвердили, що у 2024 році люди повернуться на Місяць
-
21:14З'явився фітнес-додаток, який перетворює бігуна на героя фантастичних історій
-
21:001 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:534 помилки, про які ви будете шкодувати через роки
-
20:42Американська політикиня зіграла Among Us на стрімі, щоб зібрати гроші на благодійність
-
20:20Як змінювалася найсексуальніша фітнес-модель Ана Чері: фото 18+
-
20:12У Шотландії побачили рідкісну білку-альбіноса
-
19:51Схудла Ребел Вілсон показала нове фото: шикарно виглядає
-
19:42Роберт Паттінсон знявся у рекламній кампанії Dior Homme: стильні фото актора
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 грудня
-
07:30Рідкісний Bentley Brooklands продадуть на аукціоні
- 30 листопада
-
22:30Ця сексуальна модель Maxim захоплює виглядом і перевіряє чужих хлопців (фото 18+)
-
20:20Як змінювалася найсексуальніша фітнес-модель Ана Чері: фото 18+
-
18:05Новорічні лайфхаки: як швидко і бюджетно прикрасити домівку взимку
-
16:16ТОП-5 нових серіалів грудня 2020, які точно варто переглянути
-
14:00ТОП 5 затишних фільмів, які подарують зимовий настрій
-
12:00Погода у грудні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 листопада
-
08:27Танці з зірками 2020: хто став переможцем шоу (відео)
-
07:20Погода в Україні 30 листопада: що очікувати в останній день осені
- 29 листопада
-
21:55Дівчина тижня: пишногруда фітоняшка Джозелін Кано, яка заводить своїми формами (18+)
-
18:52Пора утеплюватись: 15 модних базових шапок на цей сезон для чоловіків
-
15:19Гороскоп на цей тиждень 30 листопада – 6 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:25Найкрутіша музика листопада: плейлист нових треків за тиждень
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 листопада
-
08:18Як правильно обрати зимову гуму: поради автомобілістам
- 28 листопада
-
21:23Фільми Ціна правди та Заборонений покажуть по телевізору: де та коли дивитися
-
18:18В Амстердамі з'явиться підводний музей корабля, що затонув
-
15:13Найкращі знімки року за версією британського фотоконкурсу Capturing Ecology
-
12:14Магнітні бурі у грудні 2020: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
09:49Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 28 листопада
-
08:12Учені розповіли, як зробити понеділок щасливим днем
- 27 листопада
-
21:5813 неймовірних фактів про секс, які так і кортить перевірити
-
18:22Експерт розповів, як правильно прогрівати автомобіль взимку