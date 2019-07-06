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У Санд-Дієго феєрверки до Дня незалежності США запустились одночасно (відео)

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Провальне шоу до Дня незалежності США - фото 1
Провальне шоу до Дня незалежності США

До Дня незалежності США 4 липня у найбільших містах країни запускали масштабне шоу феєрверків, однак у Сан-Дієго все пішло не за планом. Дивіться самі!

На платформі Reddit користувач з ніком BirdPlan поділився відео зі святкування Дня незалежності США у Сан-Дієго. За короткий час допис опинився у трендах, адже зібрав понад 35 тисяч переглядів та більш як тисячу коментарів.

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А все тому, що глядачі зібрались на ефектне шоу, яке повинно було тривати 18 хвилин. Однак через комп'ютерну помилку всі феєрверки запустились майже одночасно, тому американці змогли побачити 25-секундне епічне шоу, яке нагадувало вибух.

Firework show in San Diego where a computer glitch caused the entire 18 minute firework show to go off in 25 seconds from r/Wellthatsucks

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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