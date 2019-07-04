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ТОП-10 найкасовіших американських фільмів в історії

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Фільм Звіяні вітром - фото 1
Фільм Звіяні вітром / newrepublic

Фахівці сайту Box Office Mojo склали рейтинг найкасовіших американських фільмів в історії. Збори культових стрічок, за твердженнями творців переліку, набагато перевищують доходи від блокбастерів останніх років.

На першому місці йде стрічка "Звіяні вітром", що вийшла на екрани у 1939 році. Стрічка принесла своїм творцям понад 1,82 мільярда доларів (з урахуванням інфляції). При складанні рейтингу експерти враховували винятково бокс-офіс США.

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На другому опинився фільм "Зоряні війни. Епізод 4" Джорджа Лукаса, який вийшов у світ у 1977 році. Стрічка принесла своїм творцям 1,6 мільярда доларів. А замикає трійку лідерів картина "Звуки музики", яка вийшла в 1965 році і заробила 1,28 мільярда доларів.

Звіяні вітром - найкасовіша стрічка в історії - фото 338235
Звіяні вітром - найкасовіша стрічка в історії

ТОП-10 найкасовіших фільмів

  • Віднесені вітром (1939). Збір: 200 млн доларів;
  • Зоряні війни (1977). Збір: 460 млн доларів;
  • Звуки музики (1965). Збір: 159 млн доларів;
  • Інопланетянин (1982). Збір: 435 млн доларів;
  • Титанік (1997). Збір: 659 млн доларів;
  • Десять заповідей (1956). Збір: 655 млн доларів;
  • Щелепи (1975). Збір: 260 млн доларів;
  • Доктор Живаго (1965). Збір: 111 млн доларів;
  • Той, що виганяє диявола (1973). Збір: 232 млн доларів;
  • Білосніжка і сім гномів (1937). Збір: 184 млн доларів.

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Джерело: boxofficemojo
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