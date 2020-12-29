У Сан-Франциско з'явився загадковий моноліт з імбирних пряників

В американському місті Сан-Франциско на Різдво з'явився моноліт з імбирних пряників. Конструкція встановлена ​​в парку Corona Heights. Хто встановив її, невідомо.

Фото загадкового об'єкта опублікував місцевий житель Джош Аккерман в Twitter. Він виявив моноліт, відправившись вранці на пробіжку. "Пряничний моноліт справжній. Настільки реальний, що я навіть бачив, як хтось лиже його", – написав він у публікації.

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the gingerbread monolith is real. so real that i even watched someone lick it, and then i proceeded to say a prayer for them. on that note, merry monolith! pic.twitter.com/ceyGDbKPVB — Josh Ackerman (@joshuaackerman) December 25, 2020

Крім цього, чоловік сказав, що "в якомусь сенсі моноліт з пряників повністю показує химерність" його рідного міста". "І я подумав, що він прекрасно демонструє причини, через які я люблю Сан-Франциско", – заявив Аккерман.

Багато жителів міста залишилися в захваті від нового об'єкта, а деякі назвали моноліт "досконалим актом непокори Сан-Франциско". За повідомленням місцевої влади, він залишиться на своєму місці, поки "печиво не розсиплеться".

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