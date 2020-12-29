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Новий рік 2021 Різдво

У Сан-Франциско з'явився загадковий моноліт з імбирних пряників

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У Сан-Франциско з'явився загадковий моноліт з імбирних пряників - фото 1

В американському місті Сан-Франциско на Різдво з'явився моноліт з імбирних пряників. Конструкція встановлена ​​в парку Corona Heights. Хто встановив її, невідомо.

Фото загадкового об'єкта опублікував місцевий житель Джош Аккерман в Twitter. Він виявив моноліт, відправившись вранці на пробіжку. "Пряничний моноліт справжній. Настільки реальний, що я навіть бачив, як хтось лиже його", – написав він у публікації.

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Крім цього, чоловік сказав, що "в якомусь сенсі моноліт з пряників повністю показує химерність" його рідного міста". "І я подумав, що він прекрасно демонструє причини, через які я люблю Сан-Франциско", – заявив Аккерман.

Багато жителів міста залишилися в захваті від нового об'єкта, а деякі назвали моноліт "досконалим актом непокори Сан-Франциско". За повідомленням місцевої влади, він залишиться на своєму місці, поки "печиво не розсиплеться".

У Сан-Франциско з'явився загадковий моноліт з імбирних пряників - фото 440955

У Сан-Франциско з'явився загадковий моноліт з імбирних пряників - фото 440956

У Сан-Франциско з'явився загадковий моноліт з імбирних пряників - фото 440957

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Джерело: bbc
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