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Пілот намалював в небі шприц на честь вакцинації від коронавірусу: фотофакт
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Німецький пілот Семмі Крамер "намалював" у небі над Німеччиною величезний шприц в честь початку в країні масової вакцинації від коронавірусу. Акція 20-річного пілота відбулася ще в середу, 23 грудня.
Щоб зобразити в небі шприц пілот пролетів на своєму легкомоторному літаку Diamond DA20 Katana близько 200 кілометрів. За словами хлопця, на підготовку акції пішло 30 хвилин. При цьому в небі йому довелося провести близько 1,5 години. Крамер заздалегідь вніс планований маршрут в пристрій GPS.
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Він також зазначив, що йому подобається залишати людям в небі послання. За його словами, це краще, ніж просто літати. Крім цього, пілот додав, що ця акція не є закликом робити щеплення від коронавірусної інфекції. Таким чином, він просто хотів, щоб люди задумалися про здоров'я у переддень Різдва.
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