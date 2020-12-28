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Лайфхак дня: житель США показав, як очистив будинок від снігу за кілька хвилин (відео)

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Лайфхак дня: житель США показав, як очистив будинок від снігу за кілька хвилин (відео) - фото 1

Винахідливий американець очистив свою прибудинкову територію від снігу за допомогою вогнемета. Зайняло це всього кілька хвилин.

Епічний ролик незвичайної боротьби зі снігом опублікував сусід чоловіка у YouTube. Під відео йдеться, що знято це у місті Бельфонт американського штату Кентуккі.

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Так, на кадрах видно, як власник особняка йде по доріжці біля будинку, тримаючи в руках вогнемет. Весь сніг розтанув за лічені хвилини. У соціальних мережах користувачі назвали ідею чоловіка "лайфхаком дня".

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