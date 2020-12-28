Лайфхак дня: житель США показав, як очистив будинок від снігу за кілька хвилин (відео)

Винахідливий американець очистив свою прибудинкову територію від снігу за допомогою вогнемета. Зайняло це всього кілька хвилин.

Епічний ролик незвичайної боротьби зі снігом опублікував сусід чоловіка у YouTube. Під відео йдеться, що знято це у місті Бельфонт американського штату Кентуккі.

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Так, на кадрах видно, як власник особняка йде по доріжці біля будинку, тримаючи в руках вогнемет. Весь сніг розтанув за лічені хвилини. У соціальних мережах користувачі назвали ідею чоловіка "лайфхаком дня".

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