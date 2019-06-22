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У США схвалили жіночий аналог Віагри
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22 червня американське Управління з контролю за продуктами і ліками FDA схвалило продаж нових ліків, які призначені для посилення сексуального потягу у жінок. При цьому експерти визнали, що у нового препарату "мізерні рецензовані дані".
Препарат, що випускається під торговою маркою Vyleesi, також відомий як бремеланотід, являє собою ін'єкцію, яка поставляється у вигляді пристрою з ручкою, яке можна вводити самостійно в міру потреби для жінок в пременопаузі, які відчувають дистрес в результаті низького статевого потягу.
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"Є жінки, у яких з невідомих причин знижений сексуальний потяг, що викликає виражений дистрес, і які можуть отримати вигоду з безпечного та ефективного фармакологічного лікування", – каже Хілтон Джофф, директор Центру оцінки лікарських засобів і досліджень репродуктивного здоров'я.
Ефективність та безпечність Vyleesi були вивчені у двох 24-тижневих, рандомізованих, подвійних сліпих, плацебо-контрольованих дослідженнях у понад 1200 жінок в пременопаузі з HSDD.
"Сьогоднішнє схвалення надає жінкам ще один варіант лікування цього стану. В рамках зобов'язань FDA для захисту і поліпшення здоров'я жінок ми продовжимо підтримувати розробку безпечних і ефективних методів лікування жіночої сексуальної дисфункції", – підкреслили в FDA.
Джулі Кроп, головний лікар AMAG Pharmaceuticals Inc., яка виробляє препарат, рекомендує використовувати його приблизно за 45 хвилин до ймовірної близькості. Вона сказала, що препарат – це синтетичний гормон, який активує ключові рецептори мозку, що беруть участь в сексуальних реакціях, зменшуючи гальмування і збільшуючи так зване нервове збудження.
FDA визнало, що не ясно, як Vyleesi діє в мозку, щоб впливати на сексуальне бажання або розлад. Рекомендується жінкам використовувати не більше однієї дози впродовж 24 годин або вісім доз на місяць.
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