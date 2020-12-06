У Сан-Франциско почнуть готувати піцу з відходів

Американські шеф-кухарі почнуть готувати піцу з харчових відходів. Стартапери хочуть зробити це блюдо екологічнішим.

Шеф-кухарі Девід Мерфі і Кайла Ейб використовуватимуть інгредієнти, які найчастіше відправляються у сміття: некрасиві фрукти і овочі, відпрацьоване зерно і субпродукти.

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При цьому засновники стартапу відзначають, що хочуть бути відомі перш за все смачною піцою, а вже потім своїм підходом до її приготування. Крім екологічності піци з відходів допоможуть фермерам, які зможуть продати те, що зазвичай ніхто не купує.

Мерфі і Ейб впевнені, що зможуть показати людям як звести до мінімуму повсякденні харчові відходи.

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