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Експерти склали рейтинг найкращих дієт 2020 року

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Дієта - фото 1
Дієта / marieclaire

Експерти оцінили типи харчування за трьома рейтингами (кожен за п'ятибальною шкалою): загальному, за ефективністю для схуднення і за ефективністю для здоров'я.

Найкращою дієтою 2020 року стала середземноморська (загальний рейтинг: 4,2, втрата ваги: ​​3, для здоров'я: 4,8). Так, найбільш обговорювана дієта цього року вважається однією з найздоровіших, оскільки вона орієнтована на овочі, фрукти, невелику кількість м'яса, рибу і насичені жири і в цілому відрізняється різноманітним вибором продуктів.

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Другу сходинку рейтингу зайняла дієта DASH (загальний рейтинг: 4.1, втрата ваги: ​​3,1, для здоров'я: 4.8). Ця дієта допомагає в зниженні артеріального тиску і передбачає вживання в їжу овочів, фруктів, цілозернових продуктів і білка, виключає продукти з високим рівнем вмістом натрію, цукру і жирного м'яса.

На третє місце в списку найкращих дієт фахівці помістили флекситаріанську дієту (загальний рейтинг: 4.1, втрата ваги: ​​3,4, для здоров'я: 4,7) переважно вегетаріанський тип харчування, на четверте – дієту WW (дієтологів) із загальним рейтингом 3.9, втратою ваги 3,6 і рейтингом користі для здоров'я 4.5. Відзначається, що WW є організацією, що займається здоровим харчуванням. Так, дієта WW для кожної людини складається індивідуально з допомогою системи балів, яка призначається кожному продукту.

Експерти склали рейтинг найкращих дієт 2020 року - фото 437853

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Джерело: vek-jv
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