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Сінгапур став першою країною, яка дозволила продаж штучно вирощеного м'яса

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Курка, вирощена у лабораторії - фото 1
Курка, вирощена у лабораторії / businesswire

Сінгапур дозволив американській компанії Eat Just продавати вирощене в лабораторії м'ясо і став першою країною, яка дала таке погодження. Дозвіл отримано на випуск курки, продукцію продаватимуть під брендом Good Meat.

У Eat Just запевнили, що курей не вбивають для забору клітин. Їх отримують за допомогою методів біопсії, після чого переносять в біореактор і вводять суміш з білків, амінокислот, мінералів, цукрів, солей і інших поживних речовин. Eat Just стверджує, що у отриманої курки чистіший склад, ніж у звичайної птиці.

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Компанія домовилася про додавання культивованої курки в меню одного з сінгапурських ресторанів і поступово розширюватиме виробництво, домовляючись з іншими закладами, а потім і магазинами.

Коли саме в меню з'явиться така курка, поки невідомо. Спочатку вартість буде порівнянна з ціною на курку преміум-класу, проте з розширенням виробництва вона повинна знизитися.

Сінгапур став першою країною, яка дозволила продаж штучно вирощеного м'яса - фото 437644

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Джерело: techcrunch
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