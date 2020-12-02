Сінгапур став першою країною, яка дозволила продаж штучно вирощеного м'яса

Сінгапур дозволив американській компанії Eat Just продавати вирощене в лабораторії м'ясо і став першою країною, яка дала таке погодження. Дозвіл отримано на випуск курки, продукцію продаватимуть під брендом Good Meat.

У Eat Just запевнили, що курей не вбивають для забору клітин. Їх отримують за допомогою методів біопсії, після чого переносять в біореактор і вводять суміш з білків, амінокислот, мінералів, цукрів, солей і інших поживних речовин. Eat Just стверджує, що у отриманої курки чистіший склад, ніж у звичайної птиці.

І ще: Учені перетворили звичайний хліб в суперпродукт

Компанія домовилася про додавання культивованої курки в меню одного з сінгапурських ресторанів і поступово розширюватиме виробництво, домовляючись з іншими закладами, а потім і магазинами.

Коли саме в меню з'явиться така курка, поки невідомо. Спочатку вартість буде порівнянна з ціною на курку преміум-класу, проте з розширенням виробництва вона повинна знизитися.

Читайте також: Експерт розповіла, як уникнути відчуття голоду і менше при цьому їсти