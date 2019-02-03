У Samsung заінтригували можливостями нового смартфона

Схоже, майбутній смартфон Samsung Galaxy A90 ризикує стати для певної частини потенційних покупців більш цікавим вибором, ніж флагманські моделі Galaxy S10. І ось, чому.

Якщо вірити инсайдерам, флагман лінійки Galaxy A буде першим смартфоном Samsung з модулем фронтальної камери, який "виїжджає". А це означає, що у апарата не буде ніяких вирізів і отворів у екрані.

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До слова, це ще один показник того, що Samsung продовжує дотримуватися стратегії, коли багато нових особливостей і функцій в першу чергу впроваджують не у флагмани, а в среднебюджетні смартфони. Щоправда, Galaxy A90 точно не буде коштувати 300 чи 400 доларів.

Нагадаємо, раніше цій моделі також приписували підекранний сканер відбитків пальців, тобто, у цьому питанні він, наприклад, буде цікавішим за Galaxy S10e.

Galaxy A буде першим смартфоном Samsung з модулем фронтальної камери, який "виїжджає"

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