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У мережі з'явилися рендери надтонкого Samsung Galaxy S10+

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Samsung оснастить свій флагман дисплеєм Super AMOLED - фото 1
Samsung оснастить свій флагман дисплеєм Super AMOLED / AKKet

З'явився офіційний прес-рендер майбутнього флагманського смартфона Samsung Galaxy S10+. У комплекті – модний нині перфорований дисплей, в якому розміщені не одна, а дві камери для селфі.

Завдяки такому дизайну лицьові панелі дисплея Galaxy S10+ помітно тонші. Згідно з витоками, смартфон буде постачатися з 6,4-дюймовим дисплеєм, схожим на Galaxy Note9, і, ймовірно, покаже найвище співвідношення екрану до лицьової панелі з усіх випущених компанією пристроїв.

І ще: Samsung представила модуль пам'яті рекордної місткості

Samsung оснастить свій флагман дисплеєм Super AMOLED з роздільною здатністю QHD+. На відміну від своїх попередників, смартфон не має стандартного датчика відбитків пальців на задній панелі. Це підтверджується повідомленнями про те, що у флагмані буде встановлений ультразвуковий датчик відбитків пальців на дисплеї, який є першим для компанії.

Galaxy S10+ поставлятимуть з потрійною основною камерою, в оточенні світлодіодного спалаху. Також гаджет оснастять процесором Qualcomm Snapdragon 855 або новітнім Exynos 9820. Очікується, що смартфон буде мати до 1ТБ пам'яті і щонайменше 6 ГБ оперативної пам'яті.

Galaxy S10+ не має стандартного датчика відбитків пальців на задній панелі - фото 305125
Galaxy S10+ не має стандартного датчика відбитків пальців на задній панелі
Galaxy S10+ поставлятимуть з потрійною основною камерою - фото 305124
Galaxy S10+ поставлятимуть з потрійною основною камерою

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Джерело: 91mobiles
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