Samsung представила модуль пам'яті рекордної місткості

Для комфортної роботи та мобільних розваг власникам гаджетів потрібно все більше місця, тому багато виробників смартфонів не поспішають відмовлятися від слотів для карт пам'яті.

Інженери Samsung вибрали інший шлях розв'язання проблеми – компанія анонсувала перший у світі вбудований флеш-накопичувач для мобільних пристроїв безпрецедентної місткості.

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Накопичувач eUFS об'ємом 1 ТБ створений на основі флеш-пам'яті V-NAND п'ятого покоління і здатний працювати з даними до десяти разів швидше аналогів. Швидкість послідовного читання досягає 1000 МБ/с (вдвічі швидше сучасних SATA SSD), запису – до 260 МБ/с.

Samsung представив модуль пам'яті на 1 ТБ

Габарити новинки (11,5x13,0 мм) дозволяють розмістити модуль навіть у тонкому корпусі смартфона. На швидкісних характеристиках це не позначилося – запис відеофайлу об'ємом 5 ГБ забере у власника пристрою всього п'ять секунд.

EUFS-накопичувачі місткістю 1 ТБ зіграють вирішальну роль для мобільних пристроїв наступного покоління. Samsung прагне забезпечити надійний ланцюжок поставок і адекватні обсяги виробництва для забезпечення такою пам'яттю всіх майбутніх флагманських смартфонів, – повідомив Чол Чой, виконавчий віце-президент з продажу і просуванню пам'яті у Samsung Electronics.

Samsung представив модуль пам'яті на 1 ТБ

Згідно з прес-релізом компанії, масове виробництво вже почалося, і зовсім скоро власники планшетів, смартфонів та інших гаджетів зможуть позбутися від необхідності використовувати додаткові карти пам'яті.

Ціна модулів eUFS і дата надходження у продаж перших пристроїв на їх основі будуть оголошені пізніше.

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