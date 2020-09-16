У Samsung розповіли про рекордну особливість дисплея нового Galaxy Z Fold 2

Samsung неодноразово підкреслювала, що у флагманському смартфоні Galaxy Z Fold 2 застосовується чимало оригінальних технологій. Нещодавно представники компанії заявили, що гнучкий дисплей гаджета має наймінімальнішу кривизну серед доступних на ринку OLED-панелей – і розповіли, чому це так важливо.

Показник кривизни OLED-дисплея Samsung Galaxy Z Fold 2, за запевненням вендора, становить всього 1,4R – це своєрідний рекорд в індустрії. Домогтися такого показника компанії вдалося завдяки раніше запатентованим технологіям, що використовуються при виготовленні гнучких панелей.

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Під час того, як дисплей складається, його зовнішній шар проходить напругу стиснення, а внутрішній – розтягування. Такий фізичний вплив називається напругою згину – вона може істотно впливати на структуру гнучкої панелі. При використанні менших показників кривизни виникає ситуація, при якій дисплей, що складається всередину, стикаються з більшою деформацією, ніж ті, що згинаються назовні.



У Samsung Galaxy Z Fold 2 рекордний показник кривизни OLED-панелей

Для мінімізації напруги Samsung використовувала спеціальний прошарок, який виконує роль амортизатора 7,6-дюймової OLED-матриці, покритої ультратонким склом. У порівнянні з Galaxy Z Flip, встановлений у Galaxy Z Fold 2 дисплей має у 1,7 раза більшу площу складання. При цьому виробник запевняє, що смартфон здатний витримати до 200 000 циклів згинання, що еквівалентно п'ятьом рокам безпроблемної експлуатації.

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