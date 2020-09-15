Блогер продемонстрував футуристичний смартфон LG Wing в дії: відео

Представлений 14 вересня LG Wing цікавий своїм нестандартним формфактором, зручність використання якого виробник про всяк випадок підкреслив у спеціальній інструкції. Тепер ми можемо побачити гаджет у дії, адже його у своїх руках потримав популярний блогер.

Перевірити новинку в дії взявся автор YouTube-каналу Unbox Therapy, що опублікував відео з оглядом як базової функціональності гаджета, так і роботи його основної камери.

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Як виявилося, навіть сама упаковка пристрою складається з двох прикріплених одна до одної частин, що обертаються. Продемонструвавши комплектацію LG Wing, автор ролика взявся за сам смартфон.

У першу чергу він відзначив легкість поводження з апаратом однією рукою. Особливістю гаджета стала можливість одночасної зйомки на основну і фронтальну камери. Цікавим блогер назвав й керування камерою за допомогою віртуального джойстика на нижньому екрані, що дозволяє, не змінюючи положення смартфона, налаштовувати експозицію. Окрему увагу автор огляду приділив можливостям мікрофона при зйомці відео. Наприклад, завдяки функції ASMR можна підвищувати чутливість записи.

Блогер також продемонстрував керування контентом на YouTube і в соціальних мережах за допомогою додаткового екрану. При цьому повідомлення можна писати, використовуючи клавіатуру на будь-якому з них. Наприклад, під час ігрових сесій на допоміжному дисплеї, що опинилася зверху, відображатиметься вікно чату.

Підсумувавши відео, блогер припустив, що смартфон напевно буде високо оцінений користувачами, яким важлива багатофункціональність мобільного пристрою.

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