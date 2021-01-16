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У Samsung пояснили, чому з коробки Galaxy S21 зникли зарядка та навушники
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Попри критику Apple, яка врізала комплектацію своїх нових флагманів, так само вчинила й компанія Samsung. 14 січня підтвердилися чутки про те, що Galaxy S21, Galaxy S21 + і Galaxy S21 Ultra поставлятимуться без зарядного пристрою та навушників у коробці. Розповідаємо, чому так сталося.
Представники бренду Samsung уже прокоментували ситуацію та пояснили причину, через яку прийняли рішення прибрати зарядки та навушники з коробок.
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На відміну від інших вендорів, що посилаються у першу чергу на проблеми екології, у Samsung були свої причини для скорочення комплекту поставки смартфонів. За заявою компанії, купуючи нові пристрої, покупці гаджетів продовжують використовувати аксесуари, придбані раніше.
"Ми виявили, що все більше користувачів Galaxy повторно використовують аксесуари, які у них вже є, і роблять екологічно безпечний вибір, щоб зменшити обсяги утилізації. З 2017 року ми також впроваджуємо стандартизовані порти зарядки типу USB-C, тому старі зарядні пристрої можуть бути сумісні з нашими новітніми моделями Galaxy", – заявили у Samsung.
На думку аналітиків, відмова від аксесуарів також допомогла компанії знизити собівартість нових фірмових пристроїв. Крім того, Galaxy S21 отримав плоский дисплей і пластикову задню кришку, при цьому всі моделі нової серії позбулися слота для карт microSD, що імовірно дозволило ще більше знизити роздрібну ціну новинок.
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