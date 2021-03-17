У Samsung пояснили, чому у 2021 році не покажуть новий Galaxy Note21

Генеральний директор Samsung Electronics Дон Чжин Ко (Dong-jin Koh) на чергових зборах акціонерів уточнив, з якої причини південнокорейський технологічний гігант не випустить новий смартфон Galaxy Note цьогоріч. Причина дуже логічна.

Він повідомив інвесторам, що компанія відмовляється від ідеї випуску нового Galaxy Note у 2021 році через "серйозний дисбаланс" у напівпровідниковій промисловості в усьому світі, передає GSM Arena. Попит на однокристальні системи й інші мікросхеми значно перевищує пропозицію, тому Samsung доводиться коректувати свої плани.

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Простіше кажучи, на новий Samsung Galaxy Note просто не вистачає однокристальних систем, враховуючи, що недавно Samsung випустила флагманську лінійку Galaxy S21, а тепер готується до презентації Samsung Galaxy Z Fold3 та Galaxy Z Flip2.

Дон Чжин До додав, що в наступному році, коли глобальний дефіцит на ринку напівпровідникової промисловості завершиться, модельний ряд Samsung Galaxy Note повинен повернутися у звичне русло. Тобто на вихід нової моделі варто очікувати приблизно влітку наступного року.



У 2021 році не варто очікувати на вихід Samsung Galaxy Note21

Нагадаємо, що Samsung – один з найбільших виробників мікросхем у світі. При цьому компанія зіткнулася із затримками у виробництві, оскільки її завод в Остіні досі не відновив виробництво через сильні холоди.

Аналітики вважають, що відсутність нових смартфонів Galaxy Note в лінійці Samsung в цьому році знизить поставки компанії приблизно на 5%, а також призведе до більшого зниження прибутків, оскільки це одні з найдорожчих смартфонів Samsung.

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